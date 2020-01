Recordvangst in Uruguay: politie onderschept 4.418 kilogram cocaïne, verstopt in sojameel

De cocaïne is onderschept in de haven van Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. De drugs zaten verstopt in vier containers met sojameel, bestemd voor Lome, de hoofstad van het Afrikaanse land Togo.

De exacte herkomst van de cocaïne is nog niet duidelijk. Volgens de politie is het goedje eerder deze week vanuit een boerderij in het zuidwesten van Uruguay naar Montevideo gebracht. Bij een inval in de boerderij vond de politie nog meer drugs. Vier mensen zijn opgepakt.



Uruguay doet steeds vaker dienst als doorgeefluik om drugs vanuit Zuid-Amerika naar Afrika en Europa te smokkelen. In november vonden de autoriteiten nog een container met 3 ton cocaïne in de haven van Montevideo.