Straks komen er alweer tientallen internetsatellieten bij, maar wat doet dat met de sterrenhemel? "Een ramp in wording"

Maar niet enkel OneWeb heeft grootse plannen: er is een echte race aan de gang om de ruimte te commercialiseren. Zo is ook SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, in de race gestapt. SpaceX lanceerde in 2018 al twee testsatellieten, en Musk zelf ziet het heel groots: hij zou tegen 2024 met Starlink een netwerk van maar liefst 12.000 satellieten willen uitbouwen. Een derde batch van 60 satellieten wordt eerstdaags gelanceerd - het zou nu in de nacht van maandag op dinsdag gebeuren, daar waar eerst vrijdagnacht was voorzien, red. - en het tempo wordt opgevoerd in de loop van 2020.

Jeff Bezos, baas van webgigant Amazon, kan niet achterblijven: de steenrijke ondernemer zou via Project Kuiper (en het bedrijf Blue Origin) supersnel en goedkoop internet willen aanbieden via een netwerk van zo'n 3.000 satellieten. Alles tezamen gaat het dus om duizenden satellieten. En dan hebben we het nog niet over China, dat evengoed grote plannen heeft met de ruimte.