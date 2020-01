Spotify bant volgend jaar politieke advertenties in de Verenigde Staten

Spotify is een Zweeds platform waarmee je muziek en andere radio kan streamen. Er wordt ook reclame afgespeeld, al bestaan er betalende abonnementsformules waar je geen reclame-onderbrekingen hebt. Vanaf 2020 zal Spotify dus geen politieke advertenties meer laten horen in de VS, met het oog op de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.



De maatregel komt er omdat het bedrijf niet genoeg middelen heeft om te controleren of die advertenties geen foute informatie of fake news bevatten. "Op dit ogenblik zijn onze processen, systemen en middelen nog niet robuust genoeg om deze inhoud op een verantwoordelijke manier te beoordelen en te valideren", klinkt het. "We zullen deze beslissing herbekijken naarmate onze capaciteiten evolueren."

Spotify had op 30 september 248 miljoen maandelijkse gebruikers, waaronder 113 miljoen abonnees.