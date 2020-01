Waarom doet de Belgische export het niet béter? Drie economen reageren op spraakmakend rapport Nationale Bank

Eind vorige week publiceerde de Nationale Bank, dat de economie in ons land onderzoekt voor de federale regering, een rapport over de Belgische buitenlandse handel. Wat blijkt? De Belgische export groeit dan wel de afgelopen tien jaar, ze doet dat niet even snel als in onze buurlanden, die ook nog eens onze belangrijkste handelspartners zijn.

Op vlak van goederenexport deden we het in de periode van 2016 tot 2018 (vanaf de uitrol van de taxshift) wel beter dan in het verleden, en dan veel handelspartners. Maar dat verdient wat nuance: als we de reorganisatie van farmareus Pfizer in Zaventem niet meerekenen, scoren we gemiddeld, en doet Nederland een pak beter. “En een dergelijke organisatie wordt beter niet meegerekend, omdat het weinig toevoegt aan het bbp, en eerder als transit werkt”, zegt econoom Geert Langenus van de studiedienst van de Nationale Bank.

Op vlak van diensten is het verhaal anders. “Bij de export van diensten is het traject de laatste tien jaar minder gunstig, zeker in de transport- en toerismesector. De aanslagen in 2016 hebben op vlak van toerisme zeker meegespeeld, al gaat het daar nu weer beter.”