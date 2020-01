Meer dan 90 doden bij aanslag in Somalische hoofdstad Mogadishu

In Somalië is al sinds begin jaren 90 een gewapend conflict aan de gang. Krijgsheren verdreven dictator Siad Barre in 1991, maar voerden nadien strijd tegen elkaar.

Later mengde ook de islamitische terreurgroep Al-Shabab zich in het strijdgewoel. Die nam in 2006 onder meer de hoofdstad Mogadishu in en voerde de Sharia in, het islamitische recht.

In 2011 werden de terroristen met steun van Ethiopische troepen uit de hoofdstad verdreven, maar de groepering controleert nog steeds delen van Centraal- en Zuid-Somalië.



Militairen van de Afrikaanse Unie zijn momenteel verantwoordelijk voor de veiligheid in het land. Somalische veiligheidsdiensten moeten die taak in de komende maanden overnemen.