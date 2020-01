VN-resolutie veroordeelt schending van mensenrechten van Rohingya in Myanmar

Het conflict sleept al decennia aan, maar kwam in 2017 tot een hoogtepunt. In de zomer van 2017 voerde het Myanmarese leger een omstreden campagne tegen de Rohingya in de westelijke deelstaat Rakhine. Volgens het leger was de campagne een reactie op een aanval van een terreurgroep, critici beschuldigden het leger ervan de Rohingya te willen uitroeien door massamoorden, verkrachtingen en het in brand steken van hun woningen.



Sinds die militaire campagne zijn bijna 750.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. In totaal zouden nu al 1 miljoen Rohingya in Bengaalse vluchtelingenkampen wonen. Duizenden anderen kwamen om in Myanmar zelf.

De VN-resolutie beschuldigt het Myanmarese leger en de veiligheidsdiensten van "wreedheden" en drukt bezorgdheid uit over de continue vluchtelingenstroom naar Bangladesh. De resolutie roept de Myanmarese overheid ook op om maatregelen te nemen tegen het aanzetten tot haat tegen Rohingya en andere minderheden.

Myanmar reageert verbolgen op de resolutie, die het "een zoveelste klassiek voorbeeld van dubbele standaards en selectieve en discriminerende toepassing van de mensenrechtennormen" noemt. In de resolutie wordt niet naar een oplossing voor de complexe situatie in Rakhine gezocht, klaagt de Myanmarese ambassadeur bij de Verenigde Naties aan. "Ze zal de polarisering in het land alleen maar doen toenemen."