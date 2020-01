Influencers met miljoenen volgers op hun sociale mediakanalen zijn er ook in Irak. Ze maken posts over mode en lifestyle en dat is gevaarlijker dan het klinkt. Op korte tijd zijn verschillende internetsterren in verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Reporter Sahar Zand ging op onderzoek in Bagdad en Basra. Bekijk hierboven haar reportage: "Like, share, kill".