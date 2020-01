Vuurwerk kopen in Nederland, België of Duitsland, een wereld van verschil

In Duitsland kan je maar drie dagen op het hele jaar vuurwerk kopen, vanaf vandaag is dat. Maar je vindt het dan wel gewoon in de supermarkt.



Ook in Nederland is de vuurwerkverkoop maar drie dagen toegelaten. De prijzen liggen er hoger en de verkopers moeten investeringen doen in veilige opslag. De klanten rommelen niet in de rekken maar kiezen uit een boekje. En verkopers stoppen bij elke bestelling een veiligheidsbril.

In ons land kan je het hele jaar door vuurwerk kopen, maar de regels voor verkoop zijn hier het strengst in Europa. De verkopers moeten zware opslagbunkers voor explosieven hebben.