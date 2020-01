Wrak van vermiste helikopter en zes lichamen gevonden op Hawaï

Het toestel met aan boord zes toeristen, onder wie twee minderjarigen, en de piloot was vertrokken voor een tocht over Kauai, in het noordwesten van de archipel. De eigenaar sloeg donderdagavond alarm toen de helikopter niet terugkeerde.

De zoektocht naar het wrak, waarbij politie, brandweer en de kustwacht betrokken waren, vond plaats onder moeilijke weersomstandigheden. Wegens de dichte mist is de zoektocht naar de zevende vermiste gestaakt.

De helikopter vloog boven de kustlijn van het kleine eiland Kauai, populair bij toeristen voor de steile, groene kliffen. Het wrak en de lichamen zijn gevonden op dat eiland.