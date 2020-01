"Zelflerende" verlichting in Mechelen: 2 km lang traject moet fietsen veiliger en aangenamer maken

Wie vaak fietst, is het mogelijk al eens tegengekomen: fietspad-verlichting die pas feller wordt, wanneer je er ook effectief voorbij fietst. Op een aantal plaatsen in Vlaanderen bestaat het en Mechelen gaat nu nog een stap verder. Over een traject van iets meer dan 2 kilometer is er "zelflerende" verlichting geïnstalleerd: Dat is een systeem dat zichzelf aanleert op welke momenten er meer verlichting nodig is. Bekijk in bovenstaand filmpje hoe dit in zijn werk gaat.