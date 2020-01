Betekent scherpe uithaal van Open VLD-voorzitter Rutten naar Jambon (N-VA) definitieve doodsteek van paars-geel?

Het is nog nooit vertoond dat een voorzitter van een regeringspartij de minister-president beschuldigt van "extreem-rechts papegaaiwerk" door een dito "broodje-aapverhaal" de wereld in te sturen. En dat diezelfde minister-president dan maar een "minderheidsregering met extreemrechts moet maken als hij dat zo graag wil". Is dit paars-geel definitief kelderen? En is er bij Open VLD én CD&V ook volop ongenoegen over de uitspraken van Jan Jambon (N-VA)?