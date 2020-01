"Blessed be the fight": Canvas zet 2020 in met derde reeks "The handmaid’s tale"

Hoe dan ook is het uitkijken naar die derde reeks. Waar waren we gebleven? June gaf haar nieuwe baby mee met Emily om Gilead te ontvluchten, maar ze bleef zelf achter om haar oudste dochter te redden. En om de opstand voor te bereiden: “Maak de geboorte van de revolutie mee” is de slogan van het derde seizoen. Maar of dat lukt is niet zeker. Het verhaal is in elk geval niet uitverteld; in 2020 komt er nog een vierde reeks, heeft de streamingdienst Hulu afgelopen zomer al bekendgemaakt.