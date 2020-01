"Huizenhoge golven, ijsbergen en walvissen": zes mannen roeien als eersten ter wereld van Zuid-Amerika naar Antarctica

De zes mannen roeiden in ploegen van 3, anderhalf uur aan een stuk, terwijl de andere 3 probeerden te slapen in de 9 meter lange open boot. Op die manier konden ze 24 uur op 24 doorroeien. Niet onbelangrijk, want de boot moest constant in beweging zijn om te vermijden dat hij zou kapseizen.

De natuurlijke elementen waren dan ook het hardst te verduren, vertelt de 38-jarige Schot Jamie Douglas-Hamilton, een van de zes roeiers. "De wind beukte aan alle kanten op ons in en de zee is enorm gewelddadig. We zijn verschillende keren bijna gekapseisd. En het water daar is zo koud dat als je erin valt, je wellicht maar 2 tot 5 minuten hebt om er weer uit te raken."