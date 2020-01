Met 7.260 gevulde koffiebekertjes zijn Egyptenaren erin geslaagd om het masker van farao Toetanchamon te maken. Die prestatie is meteen goed voor een plaats in het Guinness Book of Records. De geslaagde recordpoging vond plaats naast het Groot Egyptisch Museum in Caïro. Het masker, dat u in bovenstaand filmpje integraal kunt aanschouwen, meet in totaal 10 meter bij 6 meter.