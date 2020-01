Ook in Moskou is het (veel) warmer dan normaal, en dus wordt er sneeuw aangevoerd voor eindejaar

Het vriest momenteel wel in Moskou, en er valt wat lichte sneeuw, maar het is er al weken veel minder koud dan ze gewoon zijn, en normaal is er aan sneeuw geen gebrek. Ook de lichte sneeuw zal daar weinig aan veranderen.

De voorbije dagen en weken werden er zelfs records gevestigd. Afgelopen week klom het kwik iets boven de 6 graden, terwijl het normaal gezien -6 graden zou moeten zijn, op basis van de waarnemingen uit het verleden. Een 133 jaar oud record sneuvelde.

In de universiteitstuin in Moskou komen de rododendrons en sleutelbloemen veel te vroeg in bloei. In het Europese deel van Rusland is het 5 tot 8 graden warmer dan gemiddeld, en december zou een recordmaand kunnen worden.

