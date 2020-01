Wereldbekende vuurwerkshow op 1 januari in Sydney gaat voorlopig toch door

En de weersvoorspellingen zitten niet bepaald mee: tegen morgen worden verzengende temperaturen verwacht van boven de 40 graden. "Maandag wordt de heetste dag in deze hittegolf", klinkt het. Mogelijk verandert de windrichting ook, wat de vlammenzee kan aanwakkeren.



Op kerstavond vielen in de deelstaat New South Wales plensbuien, maar zeker niet genoeg om de bosbranden te verschalken. Begin deze week woedden er zo'n 200 branden, waarvan meer dan de helft in de staat New South Wales. Brandweerlui raken stilaan uitgeput en er is een tekort aan geld en materiaal. De Australische premier Scott Morrisson heeft nu wel aangekondigd dat de vrijwilligers die helpen blussen dan toch een vergoeding (van 190 euro per dag) zullen krijgen. De voorbije weken kreeg de premier heel wat kritiek over zich heen omdat de brandweermannen en -vrouwen niets betaald kregen. Sommigen zijn al wekenlang aan het blussen en laten daarvoor hun werk staan. Vanuit Canada, de VS en Nieuw-Zeeland springen intussen tientallen brandweermannen bij.

