Oekraïne en pro-Russische rebellen in oosten wisselen "140 gevangenen" uit, komt er een einde aan 5 jaar conflict?

Maar Zelenski heeft ook een toegeving moeten doen aan de rebellen. "Die hebben bedongen dat ook een aantal mensen door Kiev worden vrijgelaten die in feite niet hebben deelgenomen aan het conflict in het oosten", legt correspondent Geert Groot Koerkamp uit in "De ochtend" op Radio 1.



"Dan gaat het bijvoorbeeld om enkele leden van de Oekraïense oproerpolitie die in 2013-2014 in Kiev tegen demonstranten hebben opgetreden en zelfs demonstranten hebben neergeschoten (de bloedige onderdrukking van de manifestaties op het Maidan-plein, nvdr.). En een deel van de publieke opinie in Oekraïne heeft het daar heel moeilijk mee."

De voorbije jaren vonden al enkele uitwisselingen van gevangenen plaats. Twee jaar geleden droeg de Oekraïense regering nog zo'n 230 gevangenen over aan de rebellen, in ruil voor ongeveer 70 anderen.

De gevangenenruil van vandaag is mogelijk een begin van een oplossing voor het vijf jaar durende conflict in het oosten van Oekraïne. Vijf jaar geleden scheurden de oostelijke gebieden van Oekraïne zich af, om bij Rusland te kunnen horen. Sindsdien heeft het conflict al aan 13 à 14.000 mensen het leven gekost.

Met de komst van Zelenski heeft Oekraïne een president die meer openstaat voor onderhandelingen met Rusland om het conflict te beëindigen. Maar verschillende kwesties bemoeilijken die poging tot vrede, zoals de vraag of de oostelijke gebieden eigen verkiezingen mogen houden en wie de grens met Rusland mag controleren.