Psychiatrisch patiënt sterft na arrestatie in Gent, parket opent onderzoek

Het is niet duidelijk waarom de man zich zo agressief gedroeg. Hij viel enkele mensen aan, en één man moest gewond naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij is niet in levensgevaar.

Mogelijk was de agressieve man onder de invloed van drugs of alcohol. Hij heeft zich fel verzet tegen zijn arrestatie, waarbij twee politie-inspecteurs gewond zijn geraakt. Hij zou in de politiecombi in moeilijkheden geraakt zijn en werd aan het politiecommissariaat Ekkergem gereanimeerd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vandaag is overleden.

Het parket heeft een onderzoek geopend naar de feiten van agressie en naar het politieoptreden. Dat laatste is gebruikelijk als iemand in hechtenis sterft. Er is een wetsgeneesheer aangesteld die de exacte doodsoorzaak moet vaststellen en er wordt een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.

De patiënt, een 25-jarige man uit Merchtem, was eerder ontsnapt uit een psychiatrische instelling. Het is niet duidelijk om welke instelling het gaat, maar het zou niet gaan om een instelling in het Gentse.