Nooit meer massamoorden in de Verenigde Staten dan afgelopen jaar 

Hoewel 2019 een recordjaar was in het aantal incidenten, was het niet het jaar met het grootste aantal slachtoffers. Dat was in 2017, toen 224 mensen om het leven kwamen. In dat jaar vond ook de bloedigste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis plaats: op een festival in Las Vegas werden 59 mensen doodgeschoten vanuit een hotelkamer.

Maar in de meeste gevallen afgelopen jaar kenden de dader en de slachtoffers elkaar en ging het om geweld in het drugsmilieu of bij een familieruzie.

In tegenstelling tot het aantal massamoorden, daalt het aantal gewone moorden wel in de Verenigde Staten.

Wapengeweld doet het debat over het vrije bezit van wapens in de VS telkens weer oplaaien. Dat wapenbezit is verankerd in het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Voorstellen voor strengere wetten hebben al geregeld op tafel gelegen, maar haalden het tot nog toe nooit, onder meer door het sterke lobbywerk van de National Rifle Association.