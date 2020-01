Rutten (Open VLD) na uitspraak Jambon (N-VA) over kindergeld van asielzoekers: "Maak dan regering met extreemrechts"

Gisteren liet de Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) in een uitgebreid interview met de krant De Tijd optekenen dat hij "een verhaal gehoord" heeft "van een familie (asielzoekers, red.) die meteen een huis kon kopen van hun kindergeld". "En dat terwijl die heel die tijd bad, brood en bed van de overheid kregen", zei Jambon. "Dat kan toch niet de bedoeling zijn?"

Volgens De Tijd had Jambon het minstens twee keer over de case, bij een lezing in zakenclub De Warande in Brussel, en bij een toespraak in Hasselt. Jambon verwees naar de regeling dat asielzoekers, wanneer ze erkend worden, met terugwerkende kracht het kindergeld krijgen voor de periode waarin hun aanvraag liep. Die regeling voor kindergeld (nu "groeipakket", red.) werd in het leven geroepen onder de vorige regering-Bourgeois (N-VA).

De redenering daarvoor is dat die mensen al recht hadden op het kindergeld op het moment dat hun aanvraag begon. Sowieso besliste de nieuwe Vlaamse regering om dat systeem van uitbetaling van kinderbijslag met terugwerkende kracht "zo snel mogelijk" terug te draaien, omdat de asielzoekers al bed, bad en brood kregen in de periode van hun aanvraagprocedure.