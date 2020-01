Kwart minder skiongevallen in eerste week van kerstvakantie: "Als mensen vallen, vallen ze zacht"

Maar ook de natuur heeft er mee voor gezorgd dat de ski-condities perfect zijn. "De sneeuwkwaliteit is bijzonder goed dit jaar", zegt Junes. "Er is een vers pak sneeuw gevallen. Als mensen dan vallen, vallen ze zacht en zijn de ongevallen minder ernstig."

Het aantal ski-ongevallen zou volgende week wel opnieuw kunnen stijgen: "We verwachten dat er veel mensen last minute naar de sneeuw trekken, omdat er verse sneeuw is gevallen, en er nu ook zon wordt verwacht." In vergelijking met vorig jaar zou het aantal ski-ongevallen dan kunnen stijgen "omdat er toen weinig geskied kon worden door sneeuwstormen".

