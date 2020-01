Taliban bereid tot een staakt-het-vuren in Afghanistan

Voor Washington is een staakt-het-vuren een absolute voorwaarde om tot een echt vredesakkoord te komen. Dat zou dan weer kunnen leiden tot een terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Hoe dan ook eist de Amerikaanse president Donald Trump dat de taliban garanderen dat Afghanistan nooit meer als uitvalsbasis voor terreurgroepen als Al Qaeda kan worden gebruikt.

Op 11 september 2001 pleegde het Al Qaeda van Osama bin Laden aanslagen in New York en Washington. Bin Laden verschool zich in die periode in de Afghaanse bergen, met medeweten van het toenmalige taliban-bewind. De aanslagen van 11 september leidden tot een invasie in Afghanistan onder leiding van de Amerikanen.

De Amerikaanse operatie is geen succes gebleken, want de nieuwe machthebbers in Kaboel slagen er maar niet in het hele land onder controle te krijgen en de taliban zijn een machtsfactor gebleven. De Amerikaanse president Trump kiest eieren voor zijn geld en heeft al meer dan eens te kennen gegeven dat hij zijn troepen wil terugtrekken.