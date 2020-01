Verdacht voertuig gestopt in Borsbeek na achtervolging vanaf Wommelgem

De politiediensten van zone Minos werden vannacht opgeroepen in Wommelgem nadat iemand twee verdachte voertuigen met een Duitse nummerplaat had zien rondrijden.

Toen de politie de wagens wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Er volgde een achtervolging tot in Borsbeek, waar één wagen werd klemgereden. De inzittende is opgepakt, verhoord, en wordt nu voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die moet beslissen over zijn aanhouding. De andere wagen werd leeg teruggevonden in Wommelgem. De politie zoekt verder naar de tweede bestuurder.

Bij de achtervolging werden de grote middelen ingezet: "Omdat die voor een andere zaak in Antwerpen in de lucht hing, hebben we onmiddellijk bijstand gekregen van de helikopter. Die heeft mee de achtervolging gecoördineerd", zegt politiewoordvoerder Johan Wonnink.