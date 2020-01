“Gevaarlijke betonblokken” aan op- en afrittencomplex Haasdonk worden toch aangepakt

Agentschap Wegen en Verkeer gaat de betonblokkken die langs het fietspad aan het op- en afrittencomplex van Haasdonk/Bazel staan, aanpakken. Ze gaan de blokken inkorten. Daarnaast krijgt de weg ook een knikje waardoor de auto’s verder kunnen doorrijden en een beter zicht hebben bij het afslaan.

Burgerinitiatief

De blokken werden acht jaar geleden geplaatst. Na drie jaar kwam er toen protest omdat de blokken voor gevaarlijke situaties zorgden. Zo belemmerden ze het zicht van automobilisten met vele ongevallen als gevolg. Het was René Vermeulen uit Kruibeke die de gevaarlijke situatie aankaartte op Facebook. Hij kreeg veel reacties op het bericht en schakelde vervolgens de ombudsman in. Enkele verantwoordelijken van Agentschap Wegen en Verkeer bekeken de verkeerssituatie opnieuw, maar besloten dat het beter was om niets te veranderen. Daar komen ze nu op terug.

Minder ongevallen

“Het is goed nieuws dat Agentschap Wegen en Verkeer de verkeerssituatie nu gaat aanpassen”, getuigt René Vermeulen. “Als bewoner van Kruibeke kan ik alleen maar tevreden zijn. De situatie was redelijk schrijnend. Er kwam vijf jaar geleden weinig reactie van Agentschap Wegen en Verkeer. Ik ben blij dat ze nu toch hebben ingezien dat er heel wat ongelukken waren door het beperkte zicht. Daar komt nu hopelijk verandering in.”

Na de winter starten de werken.