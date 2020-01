"De grote transfer van rijkdom": hoe (sommige) millennials rijk worden dankzij de babyboomers

“Maar, dit is duidelijk Amerikaans onderzoekswerk”, benadrukt De Grauwe. “Hier komt statistiek bij kijken. Het grootste deel van het vermogen zit in de VS bij de hoogste 5 procent. De grote vermogenstransfer zit dan ook bij deze groep. De laagste 50 procent zal van de grote transfer veel minder of niets merken.”

De rijkste millennials zijn dus de winnaars van de “great wealth transfer”, zeker in een land met een grote inkomenskloof zoals de VS. De Grauwe: “Ook wij hebben een scheve inkomensverdeling. Dat betekent dat de volgende grote vermogenstransfer meer in het voordeel van een kleine groep zal zijn. Maar gelukkig zijn onze inkomens wat minder scheef.”