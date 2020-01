Alles wat u moet weten over het nieuwjaarsconcert in Wenen: Strauss, een Belgische harpiste en peperdure kaartjes

Ook dit jaar was 1 januari de dag van immense spanning en muzikale beleving in de Gouden Zaal van de Wiener Musikverein. Tientallen spots verwarmden de zaal, rijkelijke bloemstukken vol kleur hingen aan de balkons en stonden op het podium. De camera's capteerden alles en volgens de Oostenrijkse televisiezender ORF zullen zowat 60 miljoen kijkers hebben meegevolgd, in ongeveer 90 landen. Net iets meer dan 2.000 toeschouwers (het merendeel kan zitten, maar er zijn ook 300 staanplaatsen) konden in de concertzaal van de muziek van de familie Strauss genieten.



Even een stukje geschiedenis... De Wiener Philharmoniker bestaat al sinds 1842, maar het eerste nieuwjaarsconcert in deze vorm was in 1939, toen nog op 31 december. Het was Clemens Krauss die het initiatief nam en het eerste concert ook dirigeerde. In 1941 verhuisde het concert naar Nieuwjaarsdag.



Van in het begin stond de Oostenrijkse componistenfamilie Strauss centraal, goed voor lichte klassieke muziek, die altijd zeer populair was in Wenen. Niet alle gespeelde stukken hebben een Strauss-etiket, maar toch het grootste deel ervan. Plaats van het gebeuren is de wat pompeuze zaal van de Wiener Musikverein, het concertgebouw van Wenen. Elk jaar vond het concert trouwens plaats, dus ook tijdens de oorlogsjaren '40-'45.



Bekijk hier de "Radetzkymars" door het Wiener Philharmoniker en lees verder onder de video: