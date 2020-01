Belgisch-Nicaraguaanse activiste Amaya Coppens opnieuw vrijgelaten in Nicaragua

Met de vrijlating van Coppens en de 90 andere gevangenen wil de Nicaraguaanse overheid nu naar eigen zeggen "een bijdrage leveren aan de nationale verzoening en aan de hereniging van families".

Het was niet de eerste keer dat Coppens in de cel belandde. In september vorig jaar werd ze al eens opgepakt en zat ze 9 maanden opgesloten, omdat ze meegelopen had in een studentenbetoging tegen Ortega. Ze werd toen beschuldigd van terrorisme. In juni van dit jaar werd ze vrijgelaten, waarna ze even terugkeerde naar ons land. In het najaar keerde ze echter terug naar Nicaragua, waarna ze dus opnieuw opgepakt werd.

Onze redactie had in september een gesprek met Coppens. Daarin vertelde ze dat ze niet anders kon dan terugkeren naar Nicaragua. "Ik kan onmogelijk aan de kant blijven staan. Aandacht vragen voor de morele wantoestanden in Nicaragua is mijn morele verantwoordelijkheid." In het interview vertelt ze ook over de onmenselijke omstandigheden in de Nicaraguaanse gevangenissen. (Klik hier voor het volledige interview.)