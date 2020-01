Bonobojong geboren in ZOO Planckendael

Bonobomoeder Djanoa werd in 1995 geboren in Berlijn en woont sinds 2002 in ZOO Planckendael. Ze is een ervaren moeder. Ze houdt het jong stevig vast, vlooit het en laat het regelmatig drinken.

Wie de papa is van het jong, is nog een vraagteken. Dat wordt pas duidelijk wanneer een haarstaal van de baby onderzocht wordt in het labo van ZOO Planckendael.