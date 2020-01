Borstvoedingsbeha blijkt de ideale oplossing voor uierprobleem van schaap Rose

Het was een onverwachte zwangerschap, nadat een ram uit de buurt ingebroken had in de wei van het schaap Rose. Ruim een maand geleden was het dan zover: Rose beviel van 3 lammetjes. Maar dat had wel zo z'n gevolg voor haar uier die zo zwaar werd dat hij bijna helemaal tot de grond doorzakte. De situatie werd zelfs zo ernstig dat het dier doden een van de mogelijke oplossingen kon zijn. Maar dat zag eigenares Kate Stokes uit Clevedon, Nieuw-Zeeland, liever niet gebeuren. Een veeartsbezoek moest daarom soelaas brengen en dat gebeurde in de vorm van een borstvoedingsbeha. Het leverde alvast een opmerkelijke foto op.