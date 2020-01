Brandweer vindt cannabisplantage in Stekene

De brandweer heeft in Stekene maandagochtend een cannabisplantage ontdekt. De brandweer werd gealarmeerd door buurtbewoners. Die hadden enkele knallen gehoord en merkten ook dat de elektriciteit uitgevallen was. Door een raam aan de achterzijde van hun woning zagen ze vlammen door het dak van de achtergelegen loods slaan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar stootte wat later op een cannabisplantage.

Niet eerste keer

De vondst is opmerkelijk want afgelopen vrijdag werd er slechts enkele kilometers verderop ook al een cannabisplantage blootgelegd na een brand. Nog opmerkelijker: in november 2015 werd er op dezelfde plaats in de Potaardestraat al eens een cannabisplantage ontdekt. De bewoner was toen al eerder veroordeeld voor het verhandelen van drugs.