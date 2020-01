Chinese "baby-maker" vliegt de gevangenis in

Het was wereldnieuws eind vorig jaar, toen de Chinese wetenschapper He Jiankui (35) aankondigde dat er twee meisjes waren geboren die resistent waren tegen het HIV-virus. Dat zou het gevolg geweest zijn van de aanpassing van een gen in het prille embryo. De vader van de meisjes was besmet met het Aids-virus. He, die was opgeleid aan de Amerikaanse Stanford universiteit, gebruikte daarvoor de revolutioniare CRISPR-techniek.