Controle op illegaal afsteken van vuurwerk blijft moeilijk, zelfs na meldingen van buurtbewoners

Het gebruik van vuurwerk op dit moment is nog overal verboden. In enkele gemeenten is het uitzonderlijk toegestaan op oudejaarsavond en dat alleen op vastgelegde uren. Maar als mensen het verbod naast zich neerleggen, dan is dat moeilijk te controleren. Katrien De Clercq van politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo: “Dat is inderdaad moeilijk. Als er een melding binnenkomt sturen we daar een ploeg naartoe. Maar als die daar aankomt is de persoon die het vuurwerk heeft aangestoken, meestal al verdwenen.” Als er toch iemand betrapt wordt, dan wordt het vuurwerk in beslag genomen. “Afgelopen zaterdag hebben we iemand kunnen betrappen, die heeft toen ook een GAS-boete gekregen”, vertelt Katrien De Clercq.

Drones

In de politiezone Carma zijn de afgelopen dagen drones ingezet om te controleren waar er illegaal vuurwerk wordt afgestoken. De politie baseert zich op klachten van de voorbije jaren en patrouilleert dan in die zones met de drones.