19-jarige Britse vrouw veroordeeld in Cyprus voor verzonnen groepsverkrachting

De Britse jonge vrouw beweerde aanvankelijk dat 12 Israëlische jonge mannen tussen 15 en 22 jaar oud haar in juli verkracht hadden in haar hotelkamer in Ayia Napa, een populair vakantieoord in het oosten van Cyprus.

Tien dagen later trok ze haar klacht opnieuw in, waarop ze zelf gearresteerd werd en haar paspoort moest afgeven. Volgens de verdediging van de vrouw heeft de Cypriotische politie haar echter onder druk gezet om toe te geven dat ze over de zaak gelogen had. De politie ontkent dat.

De vrouw is nu veroordeeld omdat ze de groepsverkrachting verzonnen zou hebben en de rechtbank probeerde te misleiden. Volgens de rechter heeft de vrouw aan de speurders toegegeven dat ze gelogen heeft. Ze zou de groepsverkrachting verzonnen hebben omdat ze zich schaamde toen ze te weten kwam dat ze gefilmd was terwijl ze seks had met een van de jongemannen.