De luchtkwaliteit gaat er weer op vooruit

In België neemt het aantal auto's nog altijd toe en we rijden meer kilometers. In die uitstoot zit minder fijnstof, maar dat heeft niks met klimaatwijziging te maken. De opwarming van de aarde is gelinkt aan een andere stof in de uitstoot, namelijk CO2 oftewel broeikasgassen. Die uitstoot gaat bij ons (lichtjes) in dalende lijn, maar is wereldwijd nog steeds aan het stijgen.