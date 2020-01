Van ziekenhuis rechtstreeks naar kerkhof: begraven worden is een luxe in het door crisis geplaagde Argentinië

Macri boette het voorbije jaar enorm aan populariteit in. In 2018 moest hij nog 57 miljard dollar aan noodhulp vragen aan het Internationaal Monetair Fonds. Die noodhulp ging gepaard met een besparingsprogramma, dat volgens Macri zijn vruchten nog moest afwerpen, maar door de bevolking allerminst gesmaakt werd.



De nieuwe president moet de economie er nu weer bovenop zien te helpen. Maar niet iedereen heeft daar evenveel vertrouwen in. Zijn vicepresident is namelijk Cristina Kirchner de Fernández, zelf presidente van 2007 tot 2015. Zij staat symbool voor het "Kirchnerisme" in het land, een links-populistisch beleid. Samen met haar man Néstor Kirchner (2003-2007) was ze 12 jaar aan de macht. In 2015 moest ze echter ontslag nemen door beschuldigingen van corruptie.