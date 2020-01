Franstalige partijvoorzitters zetten deur op kier voor staatshervorming in 2024

Enkele maanden later lijken de geesten te zijn gerijpt. "Ja, er moet een staatshervorming komen in 2024, maar die moet niet alleen slaan op een verdeling van de bevoegdheden, maar ook op een verbetering van de werking van de federale staat", zegt Magnette in "Le Soir".

Opvallend is dat ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op dezelfde lijn zit. "Ik denk dat we moeten toegeven dat onze staat niet goed functioneert. Wij zijn dus niet gekant tegen een staatshervorming in 2024 of op een ander tijdstip, maar ik heb het liever over een modernisering van de staat." Volgens Bouchez - ook een van de federale informateurs -betekent zo'n modernisering niet noodzakelijk nog meer bevoegdheden naar de regio's overhevelen. "Persoonlijk vind ik dat dat regionaliseren erg weinig heeft opgebracht op het vlak van effectiviteit." De staat moderniseren is dus niet alleen bevoegdheden naar de regio's overhevelen, maar ook bevoegdheden herfederaliseren als dat effectiever is.