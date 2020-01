Voor het eerst Belgische website veroordeeld voor privacywetgeving: hoe zit dat nu weer met die "cookies"? 

Het is niet de eerste keer dat er in België een veroordeling plaatsvindt omdat de Europese privacywetgeving niet wordt gevolgd. Maar het is wel de eerste uitspraak voor een website.

De juridische website jubel.be informeerde gebruikers onvoldoende over de gegevens die Google of Facebook via hun website bijhouden. Google en Facebook plaatsten via de website "cookies" bij de gebruikers, en dat meldde de website niet aan zijn gebruiker. Wie de website bezocht, kreeg bovendien meteen de suggestie om hun privacybeleid te aanvaarden.

Concreet stonden de vakjes al op voorhand aangevinkt om zogenoemde "cookies" te aanvaarden, en dat mag niet. "Je moet dat actief als gebruiker kunnen bepalen", zegt voorzitter David Stevens van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) mag zelf beslissen over de straf, en legde de website dus een boete op.