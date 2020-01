Twee jonge holebi's aangevallen in Gent: "Ik wil niet dat iemand de kans krijgt om mijn identiteit in elkaar te slaan"

De feiten gebeurden rond 3 uur aan de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent. "We kwamen een groepje mannen tegen die beledigingen aan het roepen waren", steekt Bruce van wal. "Ik zei dat ze ons met rust moesten laten, maar dat was voldoende voor hen om ons aan te vallen. Wat er zich in de minuten erna afspeelde, herinnert Bruce zich niet meer: "Opeens werd ik wakker in een plas bloed. De aanval hebben we niet zien gebeuren. Opeens waren ze er."

Ondertussen belde Nick -de andere jonge man die deelde in de klappen- een ziekenwagen. Allebei liepen ze kneuzingen op in het gelaat. Eén van hen hield zelfs een neusbreuk over aan de feiten.