16,8 graden 's nachts in Schotland en teleurgestelde snowboarders in Japan, de grillen van het weer wereldwijd

In de Australische staten Victoria en New South Wales worden vandaag opnieuw recordtemperaturen verwacht. In Melbourne zou het 43 graden worden en het gaat er ook heel hard waaien. In de regio verblijven duizenden toeristen en ook die worden uit voorzorg geëvacueerd.



De hittegolf speelt in het nadeel van de brandweerlui die in Australië massaal bosbranden bestrijden. De extreme weersomstandigheden in het land houden verband met de klimaatverstoring. "Het is het nieuwe normaal geworden. We zien vaker extreem weer, op grotere schaal en met steeds ergere gevolgen. Ik vrees dat we hieraan gewend moeten worden", legt VRT-weerman Bram Verbruggen uit.



BEKIJK hier de vlucht voor de hitte én de bosbranden: