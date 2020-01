Heropening zwembad Liedekerke voor onbepaalde tijd uitgesteld

Het zwembad van Liedekerke werd eind jaren 70 gebouwd en is erg verouderd. Op 23 april van dit jaar sloot het zwembad voor renovatiewerken. Zo werd het dak vernieuwd en geïsoleerd, net als de gevel. Het betonrot werd aangepakt, de vloeren opnieuw betegeld en het zwembad werd uitgerust met LED verlichting. De heropening van het gerenoveerde zwembad was voorzien op 3 januari 2020, maar dat wordt uitgesteld door technische problemen, er is namellijk een probleem met de afsluiting van een filter.

Scholen

Farys en het gemeentebestuur werken momenteel hard aan een oplossing om de problemen te herstellen. Maar het is niet duidelijk wanneer het zwembad opnieuw zal opengaan. Heel wat scholen zullen op zoek moeten naar een oplossing. "De scholen worden natuurlijk verwittigd", zegt burgemeester Steven Van Linthout (CD&V). "Het was de bedoeling dat ze meteen na de kerstvakantie kwamen zwemmen. Voor de scholen die gebruik maken van het kleine bad, is er geen probleem want dat is wel open. Maar scholen die het 25 meterbad gebruiken, die zullen nog moeten afwachten." Na 15 januari zal de gemeente verder communiceren over de eventuele opening