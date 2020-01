Inbrekers springen in Antwerpse Schelde uit schrik voor politie

Maandagochtend kregen de hulpdiensten een vage oproep over een incident in de Lange Vlierstraat in Antwerpen. Toen de politie toekwam, zagen ze twee mannen wegspurten. “Eentje zagen we in de Schelde springen,” zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “De man probeerde naar de overkant te zwemmen, maar bedacht zich en keerde terug.” Hij werd uit het water gehaald.

Twee inbrekers

Een beetje later werd in de buurt de tweede man teruggevonden. Hij was doorweekt en onderkoeld. De politie vond dit verdacht en besloot de buurt te onderzoeken. “Een beetje verder hebben we onder een geparkeerde wagen een inbrekerstas teruggevonden”, zegt Lommaert. “Daarom vermoeden we dat het om twee inbrekers gaat die probeerden te vluchten.”

De twee mannen werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak verder.