Svante Thunberg over zijn bekende dochter Greta: "Ze is veranderd en gelukkig, maar ik maak me zorgen"

In haar strijd tegen vervuiling verplaatst de tiener zich met openbaar vervoer en zeilboten. Zo zeilde ze naar New York en Madrid om klimaatbijeenkomsten te kunnen bijwonen. Vader Svante vergezelt haar telkens. Als ze 17 is, laat hij haar daarin vrij.

Al zijn gedane inspanningen zijn louter en alleen voor zijn dochter. "Ik weet dat ze het juiste zijn om te doen... maar ik deed het niet om het klimaat te redden, maar om mijn kind te redden. Ik heb twee dochters en zij zijn het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon dat ze gelukkig zijn. (...) Greta is een gewoon kind voor mij. (...) Ze danst rond, lacht veel en heeft plezier."



Toch maakt Svante zich zorgen. Niet iedereen kan de boodschap van Greta appreciëren, niet iedereen is bereid zijn levensstijl aan te passen. Svante spreekt over "fake news (nepnieuws) dat haat aanwakkert". Greta kan volgens hem wonderwel met de kritiek om. "Ik weet niet hoe ze het doet, maar ze lacht er grotendeels mee. Ze vindt het hilarisch." Svante hoopt dat de spanningen rond zijn gezin minderen en vermoedt dat Greta opnieuw naar school zal gaan.