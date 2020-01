Oud-topman van Renault-Nissan Carlos Ghosn ontsnapt uit huisarrest in Japan: "Ik ben gevlucht voor onrecht" 

Carlos Ghosn zat al ruim een jaar vast in Japan op verdenking van fraude. Een deel van die tijd zat hij in een cel in Tokio, maar al maanden mocht hij een rechtszaak in huisarrest afwachten.

Verschillende media meldden dat Ghosn in de Libanese hoofdstad Beiroet was aangekomen, en dat heeft hij nu zelf ook bevestigd. Ghosn is een Fransman die in Brazilië is geboren uit Libanese ouders, vandaar dat hij naast de Franse ook de Libanese nationaliteit heeft. Volgens de Libanese krant L’Orient Le Jour zou hij met een privéjet vanuit Turkije naar Libanon zijn gevlogen, ondanks zijn huisarrest in Japan.

