Kapitein Winokio speelt 60e concert in AB: "Ik ben apetrots, en dat met kindermuziek, dat maakt het nog meer bijzonder"

Kapitein Winokio is een muzikaal schouwspel rond zanger Winok Seresia. Hij zingt kinderliedjes in shows vol spektakel, humor en met een extra laag voor de volwassenen in het publiek.



Al 15 jaar toert Kapitein Winokio en is hij een begrip voor veel jonge kinderen. In de AB speelde de Kapitein vanavond het laatste van zes Berenconcerten. En dat werd gevierd met tal van gasten op het podium, onder wie acteur Stefaan Degand en zangers en muzikanten Isolde Lasoen, Bent Van Looy en Selah Sue.



"Ik ben apetrots, in de eerste plaats als muzikant", reageert Kapitein Winokio na zijn zestigste AB-concert. "En dat met kindermuziek, dat geeft mij nog een meer bijzonder gevoel."



Het geheim van het succes? Daarover zegt Kapitein Winokio het volgende: "Mama's en papa's zien hun kinderen graag lachen, maar het omgekeerde daarin zit het geheim."