Aantal phishingmails in naam van pakjesdiensten piekt: 12.000 meldingen in één dag tijd  

Het Centrum voor Cybersecurity van de overheid, heeft vandaag ruim 12.000 meldingen binnengekregen over oplichterij via e-mail. Dat zijn er drie keer zoveel als normaal. De meeste meldingen gaan over frauduleuze mails in naam van pakjesdiensten, waarin gevraagd wordt om “niet betaalde verzendingskosten” te betalen. Bpost benadrukt dat het nooit via mail vraagt om achteraf verzendkosten te betalen.