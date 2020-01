Britse komiek en muzikant Neil Innes, bekend om zijn samenwerking met Monty Python, overleden

De Britse komiek en muzikant Neil Innes is op 75-jarige leeftijd overleden, dat melden meerdere Britse media. Hij is vooral bekend van zijn werk met de Britse komediegroep Monty Python in de jaren 70. Hij leverde een bijdrage aan songs en sketches, en dook op in films als "Monty Python and the Holy Grail" en "Life of Brian". Hij schreef muziek voor enkele albums van Monty Python en zou ook de man zijn die floot in het liedje "Always Look at the Bright Side of Life".