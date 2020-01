Nieuw in 2020: Lagere registratierechten, einde effectentaks en geen premies meer voor wie elektrische auto koopt

De effectentaks werd twee jaar geleden in het leven geroepen in het zogenoemde Zomerakkoord van de regering-Michel. De nieuwe belasting was een heffing van 0,15 procent op effectenrekeningen (aandelen, opbligaties, fondsen, kasbons en warrants) waar meer dan een half miljoen euro op staat. Het was de bedoeling zo 254 miljoen euro in de staatskas te brengen.



Maar het Grondwettelijk Hof oordeelde dat de effectentaks het gelijkheidsprincipe van de grondwet overtrad. Daarom gaat de belasting vanaf 2020 de prullenmand in.

Voor wie hoopt zijn centen terug te zien, is er slecht nieuws. De staat hoeft de intussen geïnde gelden niet terug te betalen. Vorig jaar bracht de taks 226 miljoen op.