Brievenbus in Wilrijk opgeblazen met vuurwerkprojectiel

In een appartement in de Zwaantjesstraat in Wilrijk hebben onbekenden afgelopen nacht een brievenbus opgeblazen met een vuurwerkpijl of voetzoeker. De daders zijn niet gevat.

Het is maar één van de vele meldingen die de Antwerpse politie de laatste dagen binnenkrijgt. "De laatste jaren loopt het de spuigaten uit met die bommetjes en knallen", klinkt het bij Sven Lommaert van de Antwerpse politie. "Al merken we wel dat we dit jaar meer meldingen binnenkrijgen over zulke storende knallen. Vermoedelijk omdat de granaatontploffingen nog vers in het geheugen liggen en mensen sneller gealarmeerd en bang zijn."