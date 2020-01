Ook binnen bescherm je je dieren best tegen vuurwerk: hoe doe je dat?

Elk jaar opnieuw waarschuwen brandweer, steden en gemeenten, en dierenwelzijn voor de gevolgen van vuurwerk op dieren. Het beste is om geen vuurwerk af te steken. Maar je kan je dier toch best voorbereiden voor als er toch flitsen en knallen zouden komen. Vuurwerk kan heel angstaanjagend zijn voor de dieren, en zo kunnen ze een gevaar vormen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen.

Buitendieren op stal

Dierenwelzijn raadt aan buitendieren sowieso op stal te zetten. Want dieren kunnen in paniek raken door de flitsen en de knallen. Ze zouden uit schrik kunnen uitbreken, zich verwonden aan prikkeldraad en een gevaar vormen op de weg. Kleinere huisdieren hou je best binnen en ook daar kan je enkele maatregelen nemen.

Lichtflitsen en luide knallen temperen

"Je kan best rolluiken en gordijnen dicht doen", zegt Brigitte Borgmans van dierenwelzijn. "Zo zijn de lichtflitsen niet of bijna niet te zien. En als je de lichten laat branden is het nog beter. Om de luide knallen te dempen is het dan weer goed om wat achtergrondlawaai te voorzien, zoals een televisie of radio die blijft spelen. Als het muisstil is, komen de knallen er extra luid door. En als dieren toch nog zouden schrikken van flitsen of knallen, dan is het van belang om ook een veilige omgeving te creëren in huis. Dan kunnen dieren zich niet verwonden aan bepaalde voorwerpen.

Wat ook nog kan helpen is je dier afleiden, niet van de gewone routine afwijken en een plek voorzien waar je hond of kat zich kan verschuilen.

Je vindt nog veel meer tips om je dieren te behoeden voor bommetjes en vuurwerk op de website van huisdierinfo.