Opnieuw kerstballen in Brugse kerstboom: "We hebben ze nu beter vastgemaakt"

De verdwenen kerstballen in de grote kerstboom op de Burg van Brugge zijn vervangen door nieuwe exemplaren. Het stadsbestuur heeft die laten hangen op de plaatsen waar ballen ontbraken. Vorige week bleek dat er heel wat kerstballen op grijphoogte verdwenen waren. Het stadsbestuur vreest dat de ballen zijn meegenomen door voorbijgangers, als souvenir.

Oproep aan Bruggelingen



Er was al snel een oproep aan Bruggelingen om zelf ballen terug te hangen. Onder het motto: als iedereen een kerstbal hangt, dan zal de diefstal snel vergeten zijn. Het stadsbestuur vond dat geen goed plan en heeft nu bij dezelfde leverancier van kerstballen nieuwe kerstballen gevraagd. Die hangen nu opnieuw aan de laagste takken. Het zijn serieuze ballen, met een doorsnede variërend tussen tien tot twintig centimeter, zegt schepen Nico Blontrock. "We hebben die iets beter vastgemaakt en willen blijven geloven in de eerlijkheid van de mensen", zegt de burgemeester.